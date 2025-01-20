У некоторых украинцев резко выросли зарплаты: кому стали намного больше платить

Больше всего в 2024 году медианная зарплата в Украине выросла у дизайнеров – сразу на 64%, до 28 750 грн. В то же время, фасадникам стали платить меньше на 10% – однако, впрочем, все равно достаточно много. Их зарплата снизилась до 47 500 грн.

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Кроме дизайнеров значительно повысили зарплаты SMM-менеджерам – на 62%, до средних 20 250 грн. А кроме того, по данным аналитиков профильного ресурса:

мастерам по ремонту компьютерной техники – на 56%, до 35 000 грн;

электриков – на 50%, до 30 000 грн;

монтажникам – на 48%, до 29 500 грн.

Кому в Украине снизили зарплаты больше всего

В то же время, отмечается, по некоторых профессиях зарплаты снизились. В частности, фасадникам стали платить меньше на 10% – 47 500 грн. А кроме того:

сторожам – на 8%, 5 500 грн;

репетиторам – на 5%, 20 000 грн;

сборщикам мебели – на 4%, 22 500 грн;

рихтовщикам – на 4%, 43 083 грн.

Медианная зарплата – статистический показатель, отражающий уровень доходов внутри распределения зарплат. Т.е., половина работников получает зарплату меньше медианной, а другая половина – больше.

В отличие от средней зарплаты, которая исчисляется как сумма всех зарплат, поделена на количество работников, медианная зарплата является более устойчивым показателем – поскольку меньше зависит от очень высоких или низких зарплат.

В Украине за работу без опыта готовы платить больше 50 тысяч

В то же время, Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 50 тыс. грн и даже больше.

Так, компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере информационных технологий, готова платить от 25 000 до 85 000 грн менеджеру по работе с клиентами. За эти деньги нужно будет вести переговоры с клиентами и объяснять профессиональные и технические аспекты наших услуг, проведение презентаций продуктов и услуг компании и т.д.

Маркетинговое агентство ищет менеджера по продажам на зарплату от 28 000 до 60 000 грн. Среди требований – умение эффективно проводить переговоры и работать с возражениями. При этом компания готова предоставить обучение в сфере продаж и маркетинга, однако, отмечается, опыт работы в продажах и CRM-системах "будет преимуществом".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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