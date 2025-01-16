Кому найти работу легче всего: украинцам рассказали о самых "горячих" вакансиях

Самыми затребованными на рынке труда Украины являются профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика. В целом же чаще всего работа ищут работников сферы услуг.

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Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает "Укринформ". Она отметила: дефицит специалистов в отдельных профессиях свидетельствует не только о том, кого стране не хватает здесь и сейчас, но и на обучение кого нужно обратить особое внимание.

"Чаще всего сейчас работодатели ищут работников сферы услуг, а также водителей и слесарей, потому что эти профессии стали дефицитными в результате мобилизации мужчин. Самые дефицитные специалисты на рынке труда – резюме которых очень редко появляются в публичном доступе, потому что они всегда заняты, но их постоянно ищут – это электромонтер, швея, слесарь-сантехник, электрогазосварщик. Это нам указание на то, кому мы должны учить", – сказала Бережная.

В свою очередь, директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк подчеркнула: в настоящее время подавляющее большинство зарегистрированных в центрах занятости составляют женщины – 80%. Что, отмечается, является "значительным вызовом".

Еще одна проблема, по ее словам, состоит в том, что сегодня в Украине не работает стандартный механизм, когда работодатель подает вакансию, а служба подбирает людей. Ведь сейчас работодателям нужно предложить, к примеру:

частичную компенсацию за аренду жилья или полностью ее оплатить;

социальный пакет;

страхование.

"Сейчас "не работает" просто зарплата, даже 35 тыс. грн особо никого не удивляют. Чтобы закрыть потребность работодателя из определенной области, мы работаем и в соседних областях, ездим в общины, там руководители предприятий или их заместители общаются непосредственно с людьми, которые спрашивают обо всех условиях. На учете у нас людей может и не быть, но в общинах есть еще люди, которые могут работать, переучиться, до них просто нужно доносить эту информацию", – рассказала Жовтяк.

Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 60 тысяч

В то же время отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

Так, логистическая компания готова платить от 53 000 до 90 000 грн водителю-международнику. "Мы ищем кандидатов с опытом работы водителем-международником от 1 года, со знанием ПДД, способностью к концентрации и длительной езде. Задача водителя-международника заключается в оперативной и безопасной доставке грузов в пункт назначения", – говорится в описании вакансии.

СТО ищет автомеханика. Зарплату предлагают от 40 000 до 60 000 грн. Среди требований:

отсутствие вредных привычек;

порядочность;

желание работать.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в декабре-2024 украинские работодатели повысили уровень зарплат, предлагаемый соискателям работы. В целом он вырос на 5% – до средних 24 000 грн. В значительной степени это связано с вакансиями от Сил обороны, а больше всего выросли предлагаемые зарплаты в сфере недвижимости – на 14%, до средних 50 000 грн.

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