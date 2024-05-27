В Украине за работу на дому готовы платить более 40 тысяч: кого ищут

В Украине все популярнее становится удаленная работа. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 40 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию руководителя отдела продаж в компании, работающей в сфере ухода за собой. Платить обещают от 35 до 80 тыс. грн. Чтобы претендовать на должность, нужно, среди прочего:

иметь опыт работы с клиентами В2В от 2-х лет;

знать алгоритмы продаж и обслуживания таких клиентов;

быть готовым к командировкам в Европу.

Компания, занимающаяся корпоративными мероприятиями, ищет оператора чата. Работать нужно будет ночью, а платить обещают 20-70 тыс. грн. Среди обязательных требований – высокое знание английского языка, на уровне не ниже B1.

Гостиничная управляющая компания ищет старшего менеджера по продажам на зарплату от 40 до 60 тыс. грн. Продавать нужно будет через:

входящие вызовы;

сообщения в Instagram и Facebook.

IT-компания ищет маркетолога на зарплату 40-45 тыс. грн – с опытом работы на аналогичной должности не менее 1 года. Среди обязанностей – разработка маркетинговых стратегий, подготовка маркетинговых материалов (статьи, публикации, презентации и т.п.).

Специалистам без высшего образования готовы платить почти 40 тысяч

В то же время хорошие деньги можно зарабатывать, не имея высшего образования – в частности, работая по рабочей специальности. К примеру, во Львове работодатели готовы платить таким специалистам от 30 до 37,5 тыс. грн.

В частности, в среднем, 37,5 тысяч предлагают автослесарям. При этом в целом по Украине таким специалистам, по данным крупного кадрового портала, готовы платить меньше – в среднем 32,5 тыс. грн.

Во Львове же на те же 32,5 тыс. грн могут рассчитывать представители сразу ряда профессий. В частности:

экскаваторщики;

машинисты;

крановщики.

Монтажникам вентиляции готовы платить в среднем 30 тыс. грн. Столько же:

складальщикам мебели;

малярам.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году – об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%. Т.е. если работник получает среднюю зарплату по стране (в 2023 году она составила 17 442 грн), то после повышения его вознаграждение вырастет на 1 919 – 2 616 грн.

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