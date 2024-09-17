В Украине за работу через интернет готовы платить больше 30 тысяч: какие вакансии открыты

В Украине все более популярной становиться удаленная работа. Дело в том, что она дает возможность специалистам из разных сфер зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 30 тыс. грн зарплаты и более.

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К примеру, компания, занимающаяся неспециализированной оптовой торговлей, ищет менеджера чата. Платить обещают от 30 000 до 45 000 грн. Среди требований – предоставление ответов на вопросы клиентов в чатах, а также консультаций и поддержки клиентам.

Студия мебели готова платить дизайнеру от 20 000 до 40 000 грн. Среди требований:

умение создавать проекты на основе программы Pro 100 и 3D max;

умение производить просчет изделий.

Онлайн-школа английского языка ищет репетитора. Платить готовы от 15 000 до 30 000 грн. Среди требований – высокий уровень коммуникационного английского языка.

Учителям английского языка готовы платить около 40 тысяч

В целом же, учителя английского могут рассчитывать в Украине на хороший заработок. Количество таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько сотен, а отдельные работодатели готовы платить таким специалистам до 40 000 грн.

Так, одна из школ ищет учителя на зарплату от 25 000 до 35 000 грн. Нужно будет проводить занятия для групп и индивидуальных клиентов на английском языке по методу Каллана (полного погружения в языковую среду).

Языковая онлайн-школа ищет учителя со свободным владением языком на уровне B2-C2. Платить готовы от 10 000 до 40 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на хороший заработок могут рассчитывать и копирайтеры. В некоторых компаниях готовы платить за такую работу более 50 000 грн.

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