В Украине за работу без опыта готовы платить больше 50 тысяч: кого ищут

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 50 тыс. грн и даже больше.

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Так, компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере информационных технологий, готова платить от 25 000 до 85 000 грн менеджеру по работе с клиентами. За эти деньги нужно будет вести переговоры с клиентами и объяснять профессиональные и технические аспекты наших услуг, проведение презентаций продуктов и услуг компании и т.д.

Маркетинговое агентство ищет менеджера по продажам на зарплату от 28 000 до 60 000 грн. Среди требований – умение эффективно проводить переговоры и работать с возражениями. При этом компания готова предоставить обучение в сфере продаж и маркетинга, однако, отмечается, опыт работы в продажах и CRM-системах "будет преимуществом".

Компания, занимающаяся послегарантийным обслуживанием портативной электроники готова платить от 40 000 до 55 000 грн помощнику HR менеджера. В обязанности будет, среди прочего, входить взаимодействие с сайтами по поиску работы, социальными сетями и специализированными форумами, а также активное закрытие открытых вакансий.

В Украине ощутимо выросли зарплаты

В то же время, в декабре-2024 украинские работодатели повысили уровень зарплат, предлагаемый соискателям работы. В целом он вырос на 5% – до средних 24 000 грн. В значительной степени это связано с вакансиями от Сил обороны, а больше всего выросли предлагаемые зарплаты в сфере недвижимости – на 14%, до средних 50 000 грн.

В сфере юриспруденции работодатели готовы платить на 13% больше, чем месяцем ранее, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале. Таким специалистам предлагают в среднем 22 500 тыс. грн.

На 8% выросли предлагаемые зарплаты в сфере управления персоналом, HR – до средних 27 000 грн. В топ-5 сфер по росту также вошли:

телекоммуникации и связь –здесь зарплаты выросли на 6%, до средних 26 920 грн;

топ-менеджмент, руководство высшего звена – на 6%, до средних 47 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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