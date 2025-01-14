В Украине ощутимо выросли зарплаты: кому готовы платить 50 тысяч

В декабре-2024 украинские работодатели повысили уровень зарплат, предлагаемый соискателям работы. В целом он вырос на 5% – до средних 24 000 грн. В значительной степени это связано с вакансиями от Сил обороны, а больше всего выросли предлагаемые зарплаты в сфере недвижимости – на 14%, до средних 50 000 грн.

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В сфере юриспруденции работодатели готовы платить на 13% больше, чем месяцем ранее, рассказали OBOZ.UA на крупном кадровом портале. Таким специалистам предлагают в среднем 22 500 тыс. грн.

На 8% выросли предлагаемые зарплаты в сфере управления персоналом, HR – до средних 27 000 грн. В топ-5 сфер по росту также вошли:

телекоммуникации и связь –здесь зарплаты выросли на 6%, до средних 26 920 грн;

топ-менеджмент, руководство высшего звена – на 6%, до средних 47 500 грн.

По регионам же больше всего віросла предлагаемая зарплата во Львовской области – на 1 500 грн, до средних 24 000 грн. Далее идут:

Днепропетровская и Одесская области – здесь уровень зарплат в вакансиях вірос на 500 грн, до средних 22 500 и 22 000 грн соответственно;

Киевская – на 250 грн, до средних 25 250 грн.

Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 60 тысяч

В то же время, отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

Так, логистическая компания готова платить от 53 000 до 90 000 грн водителю-международнику. "Мы ищем кандидатов с опытом работы водителем-международником от 1 года, со знанием дорожного правила, способностью к концентрации и длительной езде. Задача водителя-международника заключается в оперативной и безопасной доставке грузов в пункт назначения", – говорится в описании вакансии.

СТО ищет автомеханика. Зарплату предлагают от 40 000 до 60 000 грн. Среди требований:

отсутствие вредных привычек;

порядочность;

желание работать.

Как сообщал OBOZ.UA, хорошие деньги в Украине могут зарабатывать и преподаватели английского языка. В частности, отдельные работодатели готовы платить таким специалистам больше 40 000 грн.

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