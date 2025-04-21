В Украине за работу без опыта готовы платить более 30 тысяч: кого ищут

В Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом более 30 тыс. грн.

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Так, интернет-провайдер ищет монтажника по подключению абонентов на зарплату от 40 000 до 50 000 грн. "Основные требования – это ответственность, усердие и коммуникабельность. Всему остальному научим", – указывается в вакансии.

Агентство недвижимости ищет риелтора на зарплату от 50 000 до 150 000 грн. "Опыт, возраст или профессиональный бэкграунд неважны – если вы готовы развиваться", – говорится в объявлении.

Компания, торгующая разнообразной техникой, готова платить от 30 000 до 40 000 грн менеджеру по продажам мототехники. Среди требований – понимание мотоциклов "хотя бы минимально". Впрочем, компания также готова провести обучение.

Агентство по подбору персонала ищет администратора по обслуживанию клиентов. Платить готовы от 37 000 до 53 000 грн. В обязанности будет входить:

продажа услуг и продуктов компании;

прием и обработка входящих заявок с сайта;

работа с горячей клиентской базой;

ведение клиентской базы в CRM.

Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать

Вместе с тем, в ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее, часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала.

Причём эти ожидания в основном негативные: по данным Нацбанка, практически во всех ключевых отраслях увольнения будут происходить значительно чаще, чем приём новых сотрудников. Так, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 10%;

проводить увольнения – 11%, что лишь немногим превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 86%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 8%, что немного превышает количество тех, кто готов нанимать новых сотрудников.

В то же время, сфера строительства стала единственной, в которой нанимать новых сотрудников будут чаще, чем увольнять – 19% компаний против 7%. При этом большинство предприятий все же намерено просто сохранить текущий штат – таких 74%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине учителя английского языка пользуются высоким спросом: на платформах для поиска работы можно найти несколько сотен вакансий. Некоторые компании готовы платить этим специалистам зарплату в размере более 40 000 грн.

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