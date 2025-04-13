Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: украинцам рассказали, к чему готовиться

В ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предвидится ни существенного увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее, часть компаний всё же планирует пересматривать численность персонала. Причём эти ожидания в основном негативные: во всех ключевых отраслях увольнения будут происходить значительно чаще, чем приём новых сотрудников.

Видео дня

Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом же ситуация оценки занятости несколько улучшились.

"Предприятия строительства настроены на увеличение численности персонала, промышленники ослабили негативные оценки и вплотную приблизились к нейтральному уровню. В то же время руководители предприятий торговли и сферы услуг незначительно усилили ожидания уменьшения общей численности работников", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 14%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 10%;

проводить увольнения – 11%, что лишь немногим превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 86%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 8%, что немного превышает количество тех, кто готов нанимать новых сотрудников.

В то же время, сфера строительства стала единственной, в которой нанимать новых сотрудников будут чаще, чем увольнять – 19% компаний против 7%. При этом большинство предприятий все же намерено просто сохранить текущий штат – таких 74%.

Учителям в Украине готовы платить более 40 тысяч

В то же время, в Украине учителя английского языка пользуются высоким спросом: на платформах для поиска работы можно найти несколько сотен вакансий. Некоторые компании готовы платить этим специалистам зарплату в размере более 40 000 грн.

Так, центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским – Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

Онлайн-школа английского языка для детей ищет преподавателя на зарплату от 27 800 до 44 500 грн. "Ты будешь проводить индивидуальные уроки заинтересованных в обучении детей от 4 до 13 лет на нашей современной интерактивной платформе", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все более популярной становиться удаленная работа – количество таких вакансий на кадровых порталах достигает нескольких тысяч. Это связано с тем, что она позволяет зарабатывать хорошие деньги не выходя из дома. При этом некоторые работодатели готовы платить сотрудникам большие зарплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!