В Украине взлетели цены на помидоры: что происходит на рынке

Украинские продавцы тепличных овощей увеличили стоимость помидоров на 10%, сравнительно с ценниками в конце прошлой недели. К такому результату привело заметное сокращение предложения этого овоща на рынке, поэтому с возобновлением поставок цены могут нормализоваться.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основным поставщиком продукции в данное время года традиционно выступает Турция, но в последние несколько недель в этой стране установились неблагоприятные погодные условия, из-за чего поставки тепличных овощей на внешние рынки существенно уменьшились.

На этом фоне по состоянию на 16 января оптовые цены на томаты на рынке Украины установились на уровне 85-105 грн/кг – это в среднем на 10% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели. Но в свете и так слабого спроса со стороны оптовых компаний розничных сетей еще сильнее повышать стоимость продукции продавцы не рискуют.

"На данный момент тепличные помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе томаты вновь начнут дешеветь, после того как нормализуются поставки турецких овощей на украинский рынок", – резюмируют аналитики.

Цены на помидоры в украинских супермаркетах.

Согласно данным "Минфин", в зависимости от сорта, тепличные помидоры в Украине продаются за 127-179 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях этот овощ стоит:

"Фора" – 93,90 грн/кг;

АТБ – 89,89 грн/кг;

Novus – 98,70 грн/кг;

"Сильпо" – 104,5 грн/кг;

Auchan – 99,90 грн/кг;

Varus – 109,90 грн/кг;

При этом OBOZ.UA сообщал, что цены на яблоки за год выросли на 85-90%. Сейчас их стоимость колеблется от 25 до 35 грн/кг в зависимости от сорта и, как ожидается, они не подешевеют до весны, когда на рынок поступят импортные поставки.

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