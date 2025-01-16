Доступный украинцам фрукт подорожал почти на 90%: сколько придется отдать за килограмм
Цены на яблоки в Украине выросли на 85-90% по сравнению с прошлым годом: сейчас их стоимость колеблется от 25 до 35 грн/кг в зависимости от сорта. Ожидается, что стоимость будет высокой до весны, когда на рынок поступят импортные поставки.
Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. Для сравнения, в январе 2024-го стоимость яблок составляла 16-22 грн/кг. По словам Попович, повышение цен обусловлено несколькими факторами:
- неблагоприятные погодные условия: период цветения и завязывания плодов сопровождался неблагоприятными условиями, что уменьшило урожайность;
- рост затрат на производство: производители столкнулись с повышением цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и оплату труда;
- уменьшение объемов производства: урожай яблок в Украине сократился, что автоматически повлияло на повышение цен;
- европейские тенденции: на рынке Европы также наблюдалось снижение урожайности, что уменьшило экспорт в Украину и усилило дефицит;
- экспорт качественной продукции: многие производители предпочитают экспорт или придерживают качественный урожай до весны, что снижает предложение на внутреннем рынке.
Цены на разные сорта яблок
Дороже всего стоят сорта Ренет Симиренко, Черный принц и Фуджи. На оптовом рынке "Шувар" представлены такие популярные сорта яблок со средними ценами за килограмм:
- Ренет Симиренко – 35 грн/кг (рост более 90% по сравнению с 2023 годом);
- Флорин – 26 грн/кг (+90%);
- Черный принц, Фуджи, Лигол – 30 грн/кг (+85%);
- Айдаред – 25 грн/кг (+90%);
- Гала, Чемпион, Муцу – 28-30 грн/кг.
Объем яблок, ввезенных на рынок "Шувар", уменьшился на 2% по сравнению с прошлым годом. Это небольшое сокращение предложения, однако оно существенно повлияло на формирование цен.
В то же время, по данным аналитика УКАБ Максима Гопки, в январе наблюдается некоторое снижение цен после новогодних праздников. В супермаркетах яблоки в среднем стоят 27-30 грн/кг, хотя еще несколько недель назад цены составляли 33-34 грн/кг.
Что ждать в будущем
- стабильно высокие цены: в ближайшие три-четыре месяца стоимость яблок вряд ли существенно снизится из-за ограниченной потребности в импорте и достаточного количества отечественного урожая;
- возможно повышение из-за морозов: если в Украине будут сильные морозы, расходы на хранение яблок возрастут, что может поднять цены на 5-10%;
- понижение до весны: весной цены могут колебаться в пределах 25-30 грн/кг, особенно после увеличения объемов импорта.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали снижаться отпускные цены на морковь. Только с начала текущей недели производители снизили стоимость овощей на 10%, что может быть связано с очень низкими темпами розничной продажи.
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