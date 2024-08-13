Столичный отель "Козацкий" продали на аукционе: сколько средств получило государство

Сельскохозяйственное ООО "Надія" заплатило 480 миллионов гривен в государственный бюджет за приватизацию отеля "Козацкий" в центре Киева, включающий победную ставку и НДС. Эта приватизация будет способствовать развитию туристической инфраструктуры столицы и обеспечит дополнительные средства для поддержки Сил обороны Украины.

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Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины. Эта сумма включает 400 миллионов гривен, составлявших победную ставку на аукционе, и 80 миллионов гривен налога на добавленную стоимость (НДС).

Дополнительно компания "Надія" погасила кредиторскую задолженность гостиницы перед бюджетом, которая составила 9 миллионов гривен. Отель "Козацкий", площадью более 9500 квадратных метров, расположен в стратегически важном месте – центре столицы.

Это трехзвездочный отель по ул. Михайловский, фасад которого выходит на Майдан Незалежности. Это восьмиэтажное здание, построенное в 1983 году, расположено на земельном участке площадью 0,24 га с правом постоянного пользования.

Общая площадь гостиницы – 9513 кв. м. В нем есть 135 номеров в семи категориях: от "эконом" до "де люкс", работают кафе-кафе, ресторан, пять залов для конференций и банкетов, парковка.

18 июля 2024 года Фонд государственного имущества провел онлайн-аукцион по приватизации этого объекта через электронную систему Prozzoro. Компания "Надія", известная производством мяса пекинской утки под торговой маркой "Смачне каченя", стала победителем аукциона.

Оплата победителем торгов производилась в несколько этапов, в том числе 7 траншами, последний из которых состоялся 6 августа. Общая сумма, поступившая в государственный бюджет составила 480 001 200 гривен.

Приватизация таких активов направлена на повышение эффективности использования государственного имущества, а также на уменьшение расходов на его содержание со стороны государства. Это создает предпосылки для обновления и модернизации объектов, что в свою очередь способствует общему экономическому развитию региона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации. Ожидается, что на продажу он будет выставлен через несколько месяцев после того, как в середине июля состоится общее собрание банка, на котором будет сформирован наблюдательный совет.

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