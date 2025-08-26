В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 926 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 22 августа) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Коминвестбанк;
- МР Банк;
- Мегабанк;
- КСГ Банк;
- Банк Сич;
- АКБ "Конкорд";
- Банк Форвард;
- Дельта Банк.
"На этой неделе (25-29 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 926 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 819,4 млн грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 93,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
- на 13,3 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время, в ПриватБанке сообщили, что у его клиентов есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее. Сделать же это можно в любом из отделений банка.
В то же время отмечается: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой. Причем как по Украине, так и за границу.
Другой способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить";
- выбрать "Digital-карта".
Вместе с тем, подчеркнули в банке, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ФГВФЛ завершил процедуру ликвидации ПАО "АКБ "Капитал". В связи с этим с 14 августа прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.
