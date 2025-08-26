В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 926 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 22 августа) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

МР Банк;

Мегабанк;

КСГ Банк;

Банк Сич;

АКБ "Конкорд";

Банк Форвард;

Дельта Банк.

"На этой неделе (25-29 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 926 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 819,4 млн грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 93,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 13,3 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, в ПриватБанке сообщили, что у его клиентов есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее. Сделать же это можно в любом из отделений банка.

В то же время отмечается: перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой. Причем как по Украине, так и за границу.

Другой способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Вместе с тем, подчеркнули в банке, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ФГВФЛ завершил процедуру ликвидации ПАО "АКБ "Капитал". В связи с этим с 14 августа прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.

