В Украине ликвидировали банк: клиентам прекратили возвращать вклады

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил процедуру ликвидации ПАО "АКБ "Капитал". В связи с чем с 14 августа прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.

Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"Фонд сообщает о прекращении 14 августа 2025 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "АКБ "Капитал" получено более 327,1 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

До этого же – в июле 2015 года – НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории. В связи с чем нельзя было обеспечить полноценную работу учреждения.

После этого, в октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал". "Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали в регуляторе.

Госбанки готовят к продаже

Тем временем, правительство планирует провести приватизацию сразу двух системных банков – Сенс Банка и Укргазбанка. Ожидается, что это произойдет в 2026 году. Причина – намерение уменьшить долю государства в банковском секторе.

Согласно проекту Программы действий Кабмина, для этой цели будет принято необходимое постановление. А также проведен конкурс на должность советника по продаже государственных пакетов акций.

Ранее же СМИ писали, что приватизация государственных банков в Украине забуксовала. В частности, из-за того, что:

Отбор финансовых советников по продаже для Укргазбанка и Сенс Банка должен был завершиться до конца марта.

По словам главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, независимая оценка качества активов банков должна состояться только "после завершения активной фазы боевых действий".

Госбанки стали большим источником наполнения госбюджета, чем были до войны.

