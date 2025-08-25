В Украине ликвидировали банк: клиентам прекратили возвращать вклады
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил процедуру ликвидации ПАО "АКБ "Капитал". В связи с чем с 14 августа прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.
Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили: согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".
"Фонд сообщает о прекращении 14 августа 2025 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "АКБ "Капитал" получено более 327,1 млн грн", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.
До этого же – в июле 2015 года – НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории. В связи с чем нельзя было обеспечить полноценную работу учреждения.
После этого, в октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал". "Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали в регуляторе.
Госбанки готовят к продаже
Тем временем, правительство планирует провести приватизацию сразу двух системных банков – Сенс Банка и Укргазбанка. Ожидается, что это произойдет в 2026 году. Причина – намерение уменьшить долю государства в банковском секторе.
Согласно проекту Программы действий Кабмина, для этой цели будет принято необходимое постановление. А также проведен конкурс на должность советника по продаже государственных пакетов акций.
Ранее же СМИ писали, что приватизация государственных банков в Украине забуксовала. В частности, из-за того, что:
- Отбор финансовых советников по продаже для Укргазбанка и Сенс Банка должен был завершиться до конца марта.
- По словам главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, независимая оценка качества активов банков должна состояться только "после завершения активной фазы боевых действий".
- Госбанки стали большим источником наполнения госбюджета, чем были до войны.
