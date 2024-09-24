В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 515 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 27 сентября) запланирована продажа активов таких банков:
- Мегабанк;
- Укрстройинвестбанк;
- Проминвестбанк;
- АКБ Капитал;
- АКБ Конкорд;
- МР Банк;
- Банк "Форвард";
- Фидобанк.
"На этой неделе (23-27 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 515,2 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на более 443,6 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 50,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 20,7 млн грн – дебиторская задолженность
- на 0,04 тис. грн – ценные бумаги.
Продадут недвижимость банков
Кроме того, ФГВФО планирует продавать на аукционе имущество ряда ликвидирующихся банков. Торги запланированы на 7 октября. Продать намерены активы 7 банков:
- МР Банк;
- Мегабанк;
- Проминвестбанк;
- Банк "Форвард";
- "Банк Сич";
- АКБ Конкорд;
- Укрстройинвестбанк.
"Межотраслевой мегапул, в состав которого вошли активы семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, выставлены на торги в системе Prozorro. Продажи 7 октября 2024 года. Лот состоит из прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, дебиторской задолженности и имущественным правам по дебиторской задолженности", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: межотраслевой мегапул состоит из активов, часть которых ранее торговалась в составе отраслевого пула "строительство". Остальные – "в составе межотраслевого пула, однако не нашли своих покупателей".
В то же время, отмечается, на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а "право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке".
В целом же залоговое имущество находится в разных регионах Украины. Среди же этого залога, в частности:
- комплекс зданий и сооружений (35 ед.) общей площадью 6 673,7 кв. м на земельном участке площадью 3,9344 га в Днепропетровской области;
- цех сухофруктов в Закарпатской области общей площадью 696,36 кв. м;
- здание учебного тренажера общей площадью 539,4 кв. м во Львовской области;
- котельная и здание административно-производственного назначения в Ривненской области;
- жилой дом общей площадью 473,1 кв. м, жилой площадью 158,6 кв. м в Хмельницком;
- жилой дом площадью 967,6 кв. м в Запорожье;
- квартира общей площадью 45,8 кв. м (жилая площадь – 26,7 кв. м) в Виннице;
- земельные участки в Хмельницком и Запорожье.
Нужно ли забирать деньги с банков
В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ранее отметил: устойчивым украинским банкам удалось накопить достаточно денег даже несмотря на продолжающуюся войну. А потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". По его словам:
- объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, "около 1,2 млрд грн";
- в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте.
Кроме того, подчеркнул аналитик, банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа). А в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты") есть еще 156,24 млрд грн.
"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ФГВФЛ с 22 августа прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Банка Камбио". А также завершил ликвидационную процедуру по нему.
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