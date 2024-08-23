Клиентам украинского банка прекратили возвращать вклады: учреждение ликвидировали

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 22 августа прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Банка Камбио". А также завершил ликвидационную процедуру по нему.

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Об завершении ликвидации "Банка Камбио" сообщили в ФГВФЛ. Там отметили:

"Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка";

согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 22 августа 2024 выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Банк Камбио" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "Банк Камбио" получено более 281,3 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

"Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета по выполнению ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет ПАО "Банк Камбио". Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются", – резюмировали в ФГВФЛ.

Напомним: к категории неплатежеспособных "Банк Камбио" был отнесен в конце 2014 года. "Невыполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами и многочисленные нарушения нормативно-правовых актов регулятора стали причинами отнесения банка к категории проблемных и назначения куратора - служащего Национального банка", – сообщили тогда в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ФГВФЛ сообщил о намерении прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам банка "Аркада". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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