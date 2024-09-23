В Украине распродают недвижимость банков: список названий

В Украине планируют продавать на аукционе имущество ряда ликвидирующихся банков. Торги запланированы на 7 октября, а среди лотов – комплекс зданий и сооружений, цех сухофруктов, квартира, земельные участки и пр.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что продать намерены активы 7 банков:

МР Банк;

Мегабанк;

Проминвестбанк;

Банк "Форвард";

"Банк Сич";

АКБ Конкорд;

Укрстройинвестбанк.

"Межотраслевой мегапул, в состав которого вошли активы семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, выставлены на торги в системе Prozorro. Продажи 7 октября 2024 года. Лот состоит из прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, дебиторской задолженности и имущественным правам по дебиторской задолженности", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: межотраслевой мегапул состоит из активов, часть которых ранее торговалась в составе отраслевого пула "строительство". Остальные – "в составе межотраслевого пула, однако не нашли своих покупателей".

Какое имущество банков хотят продать

В то же время, отмечается, на продажу выставлено не переданное в залог по кредитному договору имущество, а "право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке".

В целом же залоговое имущество находится в разных регионах Украины. Среди же этого залога, в частности:

комплекс зданий и сооружений (35 ед.) общей площадью 6 673,7 кв. м на земельном участке площадью 3,9344 га в Днепропетровской области;

цех сухофруктов в Закарпатской области общей площадью 696,36 кв. м;

здание учебного тренажера общей площадью 539,4 кв. м во Львовской области;

котельная и здание административно-производственного назначения в Ривненской области;

жилой дом общей площадью 473,1 кв. м, жилой площадью 158,6 кв. м в Хмельницком;

жилой дом площадью 967,6 кв. м в Запорожье;

квартира общей площадью 45,8 кв. м (жилая площадь – 26,7 кв. м) в Виннице;

земельные участки в Хмельницком и Запорожье.

На что потратят деньги от продажи имущества банков

Начальная цена лота – 138,9 млн грн. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, полученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов банков, чье имущество будет продано.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время ФГВФЛ с 22 августа прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Банка Камбио". А также завершил ликвидационную процедуру по нему.

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