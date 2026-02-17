В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 9,014 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 февраля) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

Банк "Форвард";

Мегабанк;

Айбокс Банк;

МР Банк.

"На этой неделе (16-20 февраля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 9 014,1 млн грн (9,014 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 8,948 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. Еще на 10,8 млн грн намерены реализовать объекты недвижимого имущества и основные средства.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Клиентам какого банка прекратят выплачивать вклады

Параллельно ФГВФЛ готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют не менее 30 дней, начиная со 2 февраля.

После истечения этого срока ликвидационный баланс АТ "АКБ "Конкорд" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены.

Основанием же для ликвидации банка, объяснили ранее в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем по состоянию на 1 января общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,617 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня.

