В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 327 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 11 апреля) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Мегабанк;

Дельта Банк;

МР Банк;

КСГ Банк;

Айбкос Банк.

"На этой неделе (7-11 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 327 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 202 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. А кроме того:

на 116,3 млн грн – права требования по кредитам;

на 8,6 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

В Украине существенно сократилось количество банков

В свою очередь, председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее рассказал, что по сравнению с 2013 годом количество банков в Украине уменьшилось на 2/3. Причиной же этого, по его словам, является то, что с рынка выводятся нездоровые учреждения при параллельном повышении стандартов банковского надзора.

Нардеп утверждает: это позитивно влияет на банковскую систему – ведь та становиться более устойчивой. Впрочем, есть и негатив – из-за уменьшения количества банков является снижение уровня проникновения кредитов в экономику.

В целом же, отметил Гетманцев, тренд на сокращение количества банков продолжается в Украине с 2009 года. По его словам, это является "объективной тенденцией", отражающей, в частнсоти:

финансовые кризисы;

усиление стандартов банковского регулирования и надзора – по структуре собственности, кредитованию связанных лиц и др.;

последствия войны с Россией;

выход части иностранных банковских групп с рынка;

появление нео-банков – "типа Монобанка, работающих на лицензии другого учреждения" и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ отозвал банковскую лицензию у АТ "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а потом и о завершении осуществления им банковской деятельности.

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