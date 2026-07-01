В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 11,294 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 3 июля) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

Айбокс Банк;

Мегабанк;

РВС Банк;

Банк Сич.

"На этой неделе (29 июня – 3 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 11 294,7 млн грн (11,294 млрд грн)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на более 11,265 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 10,3 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 19,2 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

В Украине ликвидируют государственный банк

Тем временем, Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится до 13 апреля 2027 года. Впрочем, вкладчики банка свои сбережения не утратят – по официальным сообщениям, средства им будут возвращены.

Как объяснили ранее в ФГВФЛ, удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации. А также реализации активов банка.

Впрочем, отмечали в НБУ ранее, на стабильность банковской системы это решение не повлияет. Ведь на 1 февраля 2026 года его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

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