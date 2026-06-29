В Украине ликвидируют государственный банк: вернут ли вкладчикам деньги

Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится до 13 апреля 2027 года. Впрочем, вкладчики банка свои сбережения не утратят – по официальным сообщениям, средства им будут возвращены.

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Как объяснили ранее в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации. А также реализации активов банка.

При этом там напомнили: 3 апреля был подписан договор о передаче "Асвио Банку" части активов и обязательств "Мотор-Банка". В частности:

⁠все права и обязанности по вкладам физических лиц (в т.ч. "ФОПов");

обязательства перед отдельными кредиторами.

Почему "Мотор-Банк" ликвидируют

В целом же, отметили в фонде, одним из оснований для решения ликвидировать "Мотор-Банк" стал отзыв его банковской лицензии. Что зафиксировано соответствующим решением НБУ.

Впрочем, отмечали в НБУ ранее, на стабильность банковской системы это решение не повлияет. Ведь на 1 февраля 2026 года его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков.

Украинцам посоветовали проверить карты

Тем временем, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года.

Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт. Дело в том, что некоторые из них должны быть обязательно заменены, иначе будут заблокированы. Исключения составят карты:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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