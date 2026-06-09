В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,9 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 12 июня) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Проминвестбанк;

РВС Банк;

Мегабанк;

Айбокс Банк;

Банк Сич.

"На этой неделе (8-12 июня) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на более 1,8 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 10,3 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 32 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Клиентам Приватбанка рекомендуют заменить карты

В то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Однако если посещать его нет возможности либр желания, сделать это можно также онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мошенники часто звонят украинцам, представляются работниками банка, пугают якобы взломом счета и заставляют сообщить конфиденциальные данные или самостоятельно перевести деньги на счета аферистов. Чтобы не стать жертвой такой схемы, никогда не сообщайте коды, пароли и реквизиты карты по телефону, а при любых подозрениях сразу завершайте разговор и самостоятельно звоните в банк по официальному номеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!