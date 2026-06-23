В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 901,3 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 26 июня) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

Айбокс Банк;

Мегабанк;

Банк Сич.

"На этой неделе (22-26 июня) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 901,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на более 874,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 10,3 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 16,4 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Каким банкам доверяют украинцы

В то же время, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,647 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 60,18% от общего количества.

Еще 22,16% сделали вклады в частные банки. А 17,66% – в банки иностранных групп.

Лидером же среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 1,073 трлн грн.

В иностранной валюте украинцы держат гораздо меньшую сумму. Она эквивалентна 583,5 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

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