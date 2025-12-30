В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 98,6 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 2 января 2026 года) запланирована продажа активов таких банков:

Коминвестбанк;

Проминвестбанк;

Банк Форвард;

Укрстройинвестбанк;

Мегабанк.

"На этой неделе (29 декабря – 2 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 98,6 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 71,4 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства. А кроме того:

на 26,2 млн ​​грн – рава требования по кредитам;

на 1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Каким банкам доверяют украинцы

В целом же, по данным Фонда, на 1 декабря общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,552 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки – таких 61,08% от общего количества.

Еще 21,45% сделали вклады в частные банки. А 17,47% – в банки иностранных групп.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,77% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 40,26%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,61% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,98%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП) – с 1 декабря. Это позволит клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. Воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

