Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 декабря общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,552 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,021 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 531,5 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 декабря 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%. Сумма их вкладов – 181,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,77% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 40,26%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,61% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,98%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,08% от общего количества.

Еще 21,45% сделали вклады в частные банки. А 17,47% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП) – с 1 декабря. Это позволит клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. Воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

