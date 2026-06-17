В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 5,838 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 19 июня) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

Айбокс Банк;

Мегабанк;

Банк Сич.

"На этой неделе (15-19 июня) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 5 838,9 млн грн (5,838 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на более 5 812 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 10,3 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 16,4 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Украинцам посоветовали проверить карты

Тем временем, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года.

Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт. Дело в том, что некоторые из них должны быть обязательно заменены, иначе будут заблокированы. Исключения составят карты:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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