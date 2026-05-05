В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 7,9 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 17 апреля) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Банк Сич;
- Мегабанк;
- КСГ Банк.
"На этой неделе (4-8 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 7 908,8 млн грн (7,908 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: из общей суммы на почти 7,143 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- дебиторская задолженность перед банками – на 707,4 млн грн;
- объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 57,8 млн грн.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
Каким банкам доверяют украинцы
Вместе с тем, по данным фонда, по состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,647 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. Таких 60,04% от общего количества.
Еще 22,17% сделали вклады в частные банки. А 17,79% – в банки иностранных групп.
При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,39% от общего числа.
Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,56%.
От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 0,31% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0.03%.
