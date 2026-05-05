В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 7,9 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 17 апреля) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Банк Сич;

Мегабанк;

КСГ Банк.

"На этой неделе (4-8 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 7 908,8 млн грн (7,908 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на почти 7,143 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 707,4 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 57,8 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Каким банкам доверяют украинцы

Вместе с тем, по данным фонда, по состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,647 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. Таких 60,04% от общего количества.

Еще 22,17% сделали вклады в частные банки. А 17,79% – в банки иностранных групп.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,39% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,56%.

От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 0,31% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0.03%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!