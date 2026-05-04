Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 апреля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,647 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,073 трлн грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 573,8 млрд грн.

"Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 марта 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,5%. Сумма их вкладов – 189,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,39% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,56%.

От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 0,31% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0.03%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 60,04% от общего количества.

Еще 22,17% сделали вклады в частные банки. А 17,79% – в банки иностранных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится 1 год – до 13 апреля 2027 года.

