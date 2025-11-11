В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 370,8 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 31 октября) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

МР Банк;

Мегабанк;

КСГ Банк;

Банк Форвард;

Айбокс Банк;

"Конкорд";

Укрстройинвестбанк;

Банк Сич.

"На этой неделе (10-14 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 370,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 212,3 млн грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 157,1 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие главные средства;

на 1,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

По кредитам все равно нужно платить

Ранее же в фонде подчеркнули, что признание банка неплатежеспособным не отменяет действие кредитного договора. Т.е. платежи необходимо осуществлять – согласно условиям, определенным договором.

В частности, отмечается, клиенты РВС банка, который был признал неплатежеспособным на прошлой неделе, могут сделать это через любое его работающее отделение. Либо через мобильный банкинг, терминалы или через другие банки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю. Впрочем, суды могут встать на сторону пострадавших и обязать банки компенсировать украденное.

