В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 370,8 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 31 октября) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Коминвестбанк;
- МР Банк;
- Мегабанк;
- КСГ Банк;
- Банк Форвард;
- Айбокс Банк;
- "Конкорд";
- Укрстройинвестбанк;
- Банк Сич.
"На этой неделе (10-14 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 370,8 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 212,3 млн грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 157,1 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие главные средства;
- на 1,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.
По кредитам все равно нужно платить
Ранее же в фонде подчеркнули, что признание банка неплатежеспособным не отменяет действие кредитного договора. Т.е. платежи необходимо осуществлять – согласно условиям, определенным договором.
В частности, отмечается, клиенты РВС банка, который был признал неплатежеспособным на прошлой неделе, могут сделать это через любое его работающее отделение. Либо через мобильный банкинг, терминалы или через другие банки.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю. Впрочем, суды могут встать на сторону пострадавших и обязать банки компенсировать украденное.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!