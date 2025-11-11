По документам одна из самых богатых украинок: OBOZ.UA исследовал компании фиктивного директора из села

"Бизнес-леди" Майе Цып принадлежит 169 компаний. Несмотря на свой впечатляющий портфель компаний, Майя – жительница маленького села Рубань в Винницкой области, население которого составляет менее тысячи человек. Журналисты OBOZ.UA исследовали империю женщины.

Она ранее уже упоминалась в материале посвященном "лосям" – иностранцам-бизнесменам с более 30 компаниями в Украине. Кроме ТОВок Майя также является руководительницей нескольких благотворительных организаций. Журналистам удалось пообщаться с их предыдущими руководительницами. Другим интересным активом Майи являются восемь компаний из группы "Приват-Плюс". Все эти общества она возглавила одним днем, как и 16 других компаний. "Приват-Плюс" до осени 2020 года принадлежала трем женщинам. Но в период с сентября по ноябрь того года компании переписали на пять человек, среди которых житель Узбекистана и госпожа Майя.

Подробнее о бизнес-активах жительницы Винницкой области читайте в материале OBOZ.UA.

Что связывает Майю с киевскими "Дивосвитом" и книжным рынком на Почайной

Для прекращения деятельности организации нужен полный архив документов за все время функционирования. В этот перечень входят: финансовые документы, налоговая отчетность, уставные документы, акты проверок и другие документы. Если хотя бы одного документа не будет, это может затянуть процесс закрытия фирмы.

Также для ликвидации предприятия нужно пройти налоговую проверку. Налоговые органы тщательно анализируют финансовую документацию, особенно отчеты по уплате налогов. Этот процесс может занять месяцы, особенно если компания имела большой денежный оборот.

Если у фирмы что-то "не в порядке" с документами, или нет времени на перепроверки от органов, на "помощь" приходят "Майи". В интернете не сложно найти целые сайты посвященные "экспресс ликвидации предприятий". Ликвидировать предприятия предлагают "сегодня на завтра" и перечисляют "преимущества" такого метода.

Таким же методом можно ликвидировать не только ОООшки. Этим методом пользуются также благотворительные организации, частные предприятия и частные сельскохозяйственные предприятия. Если у предприятия "не пошли дела", его можно продать. Именно такая ситуация сложилась с благотворительным фондом "Усвідомлення".

Фонд "Усвідомлення" Майя возглавила восьмого ноября 2020 года. Сам фонд основали в мае того же года. Первой его руководительницей стала Татьяна Качан. Журналистам удалось с ней связаться и поинтересоваться судьбой благотворительной организации.

Татьяна возглавляла фонд около трех месяцев, с мая по август. В августе произошла первая смена в руководстве. Фонд возглавила Наталья Кульматова. И уже в ноябре организацию возглавила "бизнес-леди" Майя.

Из разговора с первой руководительницей фонда журналистам стало известно, что она никогда не слышала имени Майи и не была лично знакома с ней. Не смотря на то, что Татьяна занимала должность директора, с ее слов она выполняла функцию бухгалтера. Также из разговора с ней стало известно, что фонд был нацелен на поддержку солдатских матерей.

Конечным бенефициаром этого фонда перед Майей был указан Игорь Вильдман. Это не первая его связь с винницкой "бизнес-леди". До сентября 2020-го он также был указан бенефициаром в ООО "Топ-Опертаор", где его заменила Майя.

Игорь Вильдман был владельцем нескольких известных бизнесов в Киеве. Например, он возглавлял "Дивосвіт", известный жителям киевской Оболони центр детского досуга и имел долю в не менее известном книжном рынке на Почайной. Также господин Игорь с 1998 по 2002 годы был депутатом Оболонского района. С 2002 по 2006 год депутатом Киевского городского совета. А с 2006 по 2007 год занимал должность заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины.

И это не единственный благотворительный фонд, который сейчас возглавляет Майя. В сентябре 2020-го она возглавила благотворительный фонд "Мотоспорт". С предыдущим директором фонда Лилией Павлюк журналистам OBOZ.UA также удалось пообщаться, но давать какой-либо комментарий госпожа Лилия отказалась.

Как закрывают предприятия "сегодня на завтра" без проверок и проблем

Еще одним примером "экспресс ликвидации" может быть группа компаний "Приват-Плюс". Группа состоит из 22-х компаний. Эти компании должны были предоставлять денежные займы под низкие проценты, без залога и поручителей. Их офисы располагались в разных регионах Украины и они рекламировались в интернете. Но на самом деле компании работали по другой схеме.

Все компании, входившие в группу, перечислены в материалах дела №554/15058/14-к. Также из этого дела журналисты узнали механизм преступной деятельности. "Разработанные договоры предоставления займа, в условиях которых гражданин, без специальных знаний юриспруденции самостоятельно разобраться не может", – говорится в материалах уголовного дела.

После обращения желающего получить заем консультанты уверяли, что заем "будет выдан в кратчайшие сроки". Но одним из условий для гарантированного получения кредита была уплата первого взноса клиентом. После уплаты, размер взноса составлял примерно 10% от размера займа, консультант оформлял договор. Согласно этому договору, только что уплаченный первый взнос был оплатой "за консультационные и юридические услуги", а не взносом для получения займа.

Соответственно, заем клиенту не предоставлялся, ведь формально условия договора не выполнялись. "Через определенный промежуток времени клиенту разъяснялось, что для получения займа клиент должен вносить платежи ежемесячно, и через некоторое неопределенное время заем будет выдан. При расторжении договора клиент выяснял, что он имеет право на возврат только ежемесячных платежей, первый платеж остается на счету предприятия", – становится известно из материалов дела.

После ведения такой деятельности у группы компаний "возникли проблемы". Сейчас на эти компании открыты уголовные производства. Вероятно, в рамках экспресс ликвидации компании переписали на 5 других людей. Среди них гражданин Узбекистана Холмурод Курбонов, на которого зарегистрировано 57 компаний в Украине.

Новые владельцы других компаний из группы тоже имеют значительные бизнес портфели. Например Михаил Иванов из группы "Приват-Плюс" получил в собственность семь компаний. Всего он владеет 446-ю компаниями. Другим владельцем трех компаний "Приват-Плюс" стал Алексей Енченков, всего владеет 162-мя компаниями.

Майя Цып стала владелицей восьми фирм группы "Приват-Плюс". Всех их она получила 28-го сентября 2020 года. Этот день можно считать лучшим в ее карьере. В тот момент она стала руководительницей 23-х различных организаций. Также именно тогда она возглавила упомянутые выше БФ "Моторспорт" и ООО "Топ-Оператор".

Проблемные компании переписывают на "фунтов" – фиктивных директоров, а иногда и на "лосей" – фунтов-иностранцев. Майя Цып, вероятно, является одной из представительниц фиктивных подставных директоров. Если к предприятию "возникнут вопросы" у органов власти – найти ответственных будет крайне трудно.

Кто "жонглировал" бизнесами с Майей и где они теперь

Во время исследования бизнес-активов Майи журналисты обнаружили интересные закономерности. Некоторыми компаниями "жонглировали" – компанию переписывали на Майю, потом компания возвращалась к предыдущему владельцу, потом снова к Майе. Для чего происходили эти "жонглирования", остается загадкой.

Таких интересных случаев чуть больше десяти, вот некоторые из них:

ООО "Эй-Лайн" – была основана в 2015 году Сергеем Сергиенко и Олегом Луговым. Первый – неоднократно привлекался к админ ответственности, был помощником народного депутата от "Партии Регионов", имеет долги и числился в базе пропавших граждан. Второй – имеет задолженности по оплате коммунальных услуг.

ООО "ЮК-Март" – первый владелец Максим Клименко был осужден по статье 307 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств) и до марта 2023 года находился в розыске органами МВД.

Интересный случай ООО "Китайский Автопром". Компанию основали в 2016-м Денис Горбуненко и Дмитрий Егоренко.

Денис в период с 2006 по 2007 годы был помощником депутата Вячеслава Богуслаева от "Партии Регионов". Начиная с 2010 года он был фигурантом нескольких журналистских расследований, в частности материала о схеме приватизации "Укртелекома". И сейчас господин Денис находится в Санкционном списке Казначейства Ее Величества (Великобритания).

Дмитрий в прошлом (2007-2012) так же был помощником депутата Василия Хара от "Партии Регионов". Также был фигурантом расследования в 2014-м в котором говорится о сделке во время ликвидации "Родовид банка". Сейчас находится в розыске по статьям 191 УКУ (присвоение, растрата имущества) и 336 УКУ (служебный подлог).

Можно предположить, что бизнес-империя Майи Цып – ненастоящая. Компании на нее "переписывают" чтобы уклониться от ответственности или проверок. Также из перечисленных фактов становится понятно, что к услугам Майи, и ей подобным "фунтам", обращаются совершенно разные предприниматели.

OBOZ.UA скоро расскажет о других подставных директорах и о том, после каких обстоятельств фирмы переоформляют на них. Если вам известны похожие случаи – пишите нам на почту [email protected].