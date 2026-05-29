В Украине выпустили новые 10 грн в необычном дизайне: как выглядят

Национальный банк Украины (НБУ) года ввел в оборот новые монеты номиналом 10 грн. Они отчеканены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием и посвящены Сумской и Черниговской областям.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Монеты входят в тематическую серию "Мы сильные. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее регионам. Полные названия трех новых монет такие:

"Мы сильные. Мы вместе. Сумская область";

"Мы сильные. Мы вместе. Черниговская область".

"Наша серия оборотных памятных монет "Мы сильные. Мы вместе" – это летопись украинского единства и несокрушимости, отчеканенная на металле. Каждая ее монета посвящена областям и их жителям, которые, по сути, и создают нашу единую и неделимую Украину. Сумщина и Черниговщина – регионы, которые одними из первых приняли на себя удар полномасштабного вторжения и продемонстрировали миру силу украинского характера. Эти оборотные памятные монеты олицетворяют нашу благодарность жителям приграничных регионов, которые выстояли, защитили свои громады", – отметил председатель Нацбанка Андрей Пышный.

Как выглядят новые монеты

Аверс монет (лицевая сторона) идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены:

номинал монеты;

год чеканки;

Государственный Герб Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображена стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета.

Дизайн реверса монет разработала Александра Кучинская, художником аверса стал Владимир Демьяненко, скульптором – Владимир Демьяненко. Монеты изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Где получить новые 10 грн

Постепенно в наличное обращение будет введено по 2 млн штук каждой из таких оборотных памятных монет. То есть шанс получить такую монету будет во время наличных расчетов или обналичивания средств.

В то же время часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики по 25 монет, тираж каждого – 15 тыс. шт. Купить их моно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Информации о дате начала продаж пока нет. НБУ обещает сообщить об этом дополнительно.

