НБУ распродал необычную монету 2 грн: кто на ней изображен и сколько стоит. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) распродал новую памятную монету номиналом 2 грн. Она посвящена 100-я годовщина гибели Симона Петлюры, председателя Директории и Главного атамана войск УНР. Цена монеты в сувенирной упаковке составляла 204 грн.

Об этом свидетельствуют данные нумизматического онлайн-магазина НБУ. Монета "100-летие дня памяти Симона Петлюры" поступила в продажу только 26 мая, но на складе ее уже не осталось. Купить монету можно будет после пополнения запасов – обычно тираж поставляется постепенно.

Кроме интернет-магазина нумизматической продукции Нацбанка, монеты продаются у банков-дистрибьюторов. В этот список входят:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как выглядит новая монета

На аверсе монеты (лицевая сторона) изображен стилизованный портрет Симона Петлюры. Слева также расположен элемент нашивки с его френча в форме ветки.

На реверсе (обратной стороне) расположена художественная композиция с элементами символики УНР. В ее центре – трезубец с нарукавного знака образца 1919 года. Именно Симон Петлюра ввел использование таких знаков в Армии УНР.

В НБУ отметили, что один из экземпляров был передан для экспозиции Национального музея истории Украины. Там совместно с Фондом Пилипа Орлика организовали выставочное пространство, посвященное украинскому герою начала XX века.

"Фигура Петлюры – историческое свидетельство того, что Украина была, Украина боролась, Украина имела своих лидеров, свою армию, свою государственную традицию. И наша монета – знак памяти о выдающемся украинском герое. Сегодня мы продолжаем ту же борьбу – уже в другом веке, но за те же ценности: свободу, достоинство, право быть собой", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. По плану, ее отчеканят из золота 900-й пробы, она появится в августе – ко Дню Независимости Украины.

