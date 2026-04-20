В Украине выделят 638 млн грн на телемарафон: нардеп показал проект постановления

В 2026 году в Украине выделят почти 638 млн грн на финансирование телемарафона "Единые новости". Решение планируют принять 20 апреля.

Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров опубликовал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). В опубликованном им документе говорится, что госпредприятию "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделят 637 964 266 грн, которые пойдут на:

закупку услуг по производству информационных программ в прямом эфире;

производство программ и распространение их в эфире для Единого телемарафона.

Что предшествовало

Национальный телемарафон "Единые новости" был запущен 24 февраля 2022 года — в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину. До 1 марта он назывался #UAвместе.

На разном этапе в пул производителей контента входило 5 телеканалов, но впоследствии их осталось 4: 1+1, ICTV, "Интер", "Мы — Украина". Первые полгода производство материалов финансировалось каналами самостоятельно, но в ноябре 2022-го на из бюджета выделили первые средства – 83 млн грн, а по итогам года общие расходы государства на производство контента составили уже почти 400 млн грн.

В 2023 году финансированиерезко возросло: почти 2 млрд грн государство направило на весь информационный контент. Из них около 500 млн грн – непосредственно на "Единые новости". Самые большие выплаты: 146 млн грн – "Мы – Украина", 112 млн грн – SLM, 109,7 млн грн – 1+1, 97 млн грн – "Интер". Отдельно в бюджете "Рады" было 192,9 млн грн, из которых 120 млн грн ушли одному подрядчику.

В следующем году расходы продолжили расти: на марафон для коммерческих каналов – более 500 млн грн, всего – 593,6 млн грн. Параллельно государство финансировало парламентские медиа на 198,3 млн грн.

А в 2025 году сумма снова увеличилась – до 738–800 млн грн на "Единые новости". Все четыре медиагруппы получили почти одинаковые средства: примерно по 184,5 млн грн каждая. Дополнительно 101,5 млн грн получил канал "Рада". Рост произошел, в частности, за счет перераспределения – около 144,3 млн грн, которые ранее шли на "FreeДом", перебросили на марафон.

Как уже сообщал OBOZ.UA, бюджет Украины на 2026 год предусматривает доходы в размере 2,9 трлн грн, а расходы – 4,9 трлн грн. Такую огромную разницу придется компенсировать за счет заимствований и грантов, которые обещают предоставить международные партнеры. Минфин разрабатывал документ с учетом, что война продлится весь следующий год.

