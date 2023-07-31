В Украине все безоружные закупки будут проводиться в Prozorro: заявление Минэкономики

В Украине уже в ближайшее время политика по закупкам будет изменена. В первую очередь, это будет касаться потребностей безопасности и обороны. Теперь все безоружные закупки будут проводиться в системе Prozorro.

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О том, какие трансформации ждет система публичных закупок, написала в колонке для Forbes первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

"Для многих производителей потребности безопасности и обороны – едва ли не единственный рынок, на котором они сейчас могут работать. Поэтому важно, чтобы закупки в этой сфере могли закрывать отечественные компании. Вызовы, с которыми они сталкиваются во время войны, – это часто доступ к финансированию и разорванные цепи поставок. Поэтому для бизнеса важно планирование и получение заказов заранее. Изменение политики закупок – это шаг на встречу производителям. Это поможет усилить эффективность оборонных расходов, финансируемых на средства налогов бизнеса и граждан", – отметила Свириденко.

По ее словам, главным является то, что все закупки, не касающиеся вооружения и военной техники, будут вновь проводиться в системе Prozorro. Это будут или открытые торги в системе или запросы предложений в электронном каталоге Prozorro Market.

Для Минобороны предусмотрен еще один дополнительный способ – закупки по упрощенной процедуре. Это делается во избежание "тендерного троллинга" – когда участник аукциона заваливает Антимонопольный комитет жалобами.

Если же заказчики в сфере обороны заключают договор без конкурса (например, при необходимости, или публикация информации может повредить национальной безопасности), они должны проверить прибыль производителя или поставщика, за исключением договоров по вооружению и военной технике (ОВТ). Для производителей он должен быть не более 25% от производственной себестоимости.

Еще одно важное изменение состоит в том, что условия поставки для украинских и иностранных производителей теперь одинаковы. Теперь украинские производители, которые занимаются поставкой ВВТ для нужд обороны, будут заключать договоры по результатам переговоров. При этом они не должны подтверждать калькуляцию и, соответственно, норму прибыли.

В первые месяцы полномасштабной войны правительство ввело рамочные соглашения закупок для нужд обороны. Механизм предусматривал публикацию объявления с требованиями к товару или работам в Prozorro, но отбор победителей производился вне системы.

"Благодаря электронным торгам и предложенным инструментам ограничения предельных цен, Минобороны уже сэкономило 3,8 млрд грн. К примеру, 19 сделок с поставщиками продовольствия при ожидаемой стоимости в 21,6 млрд грн обошлись в 17,8 млрд грн", – резюмуала Свириденко.

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