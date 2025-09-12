В Украине впервые запустили в ЕС "уникальные" поезда: сколько стоят билеты

В Украине впервые отправили первые прямые международные пассажирские поезда по евроколее стандарта 1435 мм до трех городов Евросоюза – Братиславы, Будапешта и Вены. Стоимость билетов начинается от 2232 и 3525 грн.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий, отмечая, что этот участок евроколеи стал первым в истории современной Украины, построенным "с нуля". Речь идет о поездах №961/618 Ужгород – Братислава и №146 Ужгород – Будапешт – Вена, которыми воспользовались 280 пассажиров.

Расписание движения поездов

№961/618 Ужгород – Братислава:

Ужгород (8:09) – Братислава (18:33)

Братислава (11:27) – Ужгород (22:35)

Стоимость билетов на рейс 23 сентября составляет 2232,16 грн.

№146 Ужгород – Будапешт – Вена.

Ужгород (8:09) – Будапешт (14:20) – Вена (17:20)

Вена (10:42) – Будапешт (13:19) – Ужгород (22:35)

Цена билетов на рейс 26 сентября – 3525,89 грн.

Также с 12 сентября евроколеей 1435 мм будет курсировать новый внутренний маршрут №644/647 Захонь – Берегово – Боржава. Поезд направления соединит Берегово с Захонью, который является важным пересадочным узлом, откуда отправляются многочисленные поезда по Венгрии, в частности в Будапешт.

Когда в декабре обновится график движения, в Украине запустят новые стыковки с внутренними рейсами. В частности, станет больше ночных поездов, которые будут стыковаться для удобной пересадки на европейский поезд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, первую новопостроенную в Украине евроколею Чоп – Ужгород, открыли 5 сентября. Следующим этапом станет строительство евроколеи от польской границы до Львова, что превратит город в ключевой транспортный хаб Украины и Европы. Этот проект имеет стратегическое значение не только для пассажиров, но и для экономики, поскольку открывает путь для масштабной интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть.

