В Украине впервые за долгий период снизились цены на популярный овощ: что произошло и сколько стоит

На сегодняшний день огурцы в Украине продаются по цене 65-110 грн/кг, что почти на 19% дешевле, чем на прошлой неделе. Главными причинами удешевления стали низкий спрос и рост импорта, что создает дополнительное давление на рынок.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Рынок тепличных овощей в Украине продолжает претерпевать изменения, и одной из ключевых тенденций на этой неделе стало значительное удешевление огурцов.

По состоянию на текущую неделю стоимость тепличных огурцов на украинском рынке колеблется в пределах 65-110 грн/кг в зависимости от сорта, качества и объема партии. Это значит, что за последнюю неделю цены упали в среднем на 19%. Главными факторами такого удешевления эксперты называют:

низкий уровень спроса – потребители покупают меньше тепличных овощей, что заставляет продавцов снижать цены;

увеличение импорта – на внутренний рынок поступают крупные партии огурцов из-за границы, что создает дополнительное давление на украинских производителей;

– на внутренний рынок поступают крупные партии огурцов из-за границы, что создает дополнительное давление на украинских производителей; сезонный фактор – на фоне изменения климатических условий и расширения поставок из теплиц цена традиционно колеблется, особенно в межсезонье.

Специалисты не исключают, что в ближайшие недели цены на огурцы могут продолжить падение, особенно если поставки импортной продукции увеличатся, а внутренний спрос остается слабым. В то же время в случае неблагоприятных погодных условий или сокращения объемов импорта ситуация может резко измениться.

Цены на огурцы в супермаркетах

В сетях супермаркетов в Украине стоимость тепличных огурцов составляет от 113 до 125 грн/кг. Цены зависят от страны-производителя, сорта огурцов (краткоплодные стоят меньше гладких), региона, а также ценовой политики сети. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

АТБ – 113,89 грн/кг;

Сельпо – 124 грн/кг;

Varus – 119,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на свеклу в Украине устремились вверх. Стоимость популярного в национальной кухне овощей, длительно державшихся на одном из самых низких в этом секторе уровней, но всего за неделю взлетела на четверть. Но подорожание свеклы может быть временным.

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