В Украине возникла критическая ситуация на рынке труда: почему работодатели вынуждены поднимать зарплаты

Из-за кадрового кризиса украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты и привлекать новые социальные группы, как пенсионеров и молодежь без опыта, чтобы удержать бизнес на плаву. Однако в случае углубления кризиса часть предприятий будет вынуждена закрываться из-за нехватки работников.

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Об этом говорится в исследовании крупного кадрового портала. Одной из главных причин углубившегося в 2024 году кадрового кризиса стала мобилизация мужчин, что уменьшило количество активных работников.

Участники рынка труда отмечают, что многие мужчины уже мобилизованы, а оставшиеся либо не ищут официального трудоустройства, либо не готовы активно искать работу. Это стало серьезным препятствием для многих бизнесов, нуждающихся в квалифицированном персонале, особенно в сферах, где доминируют мужчины.

Другим фактором есть общие социально-экономические изменения в стране. Из-за боевых действий и эмиграции многие специалисты уехали за границу, а значительная численность населения вынуждена находиться в более безопасных регионах или заниматься волонтерской деятельностью. Все это ухудшает доступность рабочей силы.

По данным опроса работодателей, проведенного в рамках исследования, более 50% предпринимателей уже сталкиваются с дефицитом персонала. Из-за сложностей с наймом работников некоторые работодатели начали активнее привлекать к работе социальные группы, которые ранее не были в центре внимания. Это пенсионеры, студенты и молодежь без опыта. По словам Марии Абдуллиной, руководительницы категорий "OLX Работа" и "Услуги", инклюзивность на рынке труда становится новой тенденцией, позволяющей бизнесу продолжать функционировать, несмотря на кризис.

Кроме привлечения новых категорий работников предприятия вынуждены повышать зарплаты для удержания и привлечения персонала. С августа 2023 года по август 2024 года зарплаты в Украине выросли в среднем на 19%. Это стало одной из основных стратегий, помогающих поддерживать стабильный уровень трудоустройства.

Однако не все бизнесы могут позволить себе подобные меры. Около 18% опрошенных предпринимателей сказали, что в случае дальнейшего обострения кадрового кризиса им придется закрыть свои предприятия. Нехватка кадров и повышение затрат на их содержание могут стать роковыми для малых и средних бизнесов, особенно в секторах, требующих высокого уровня обслуживания.

Исследование показывает, что многие бизнесы ожидают ухудшения ситуации на рынке труда. По словам 65% опрошенных работодателей, кадровый кризис будет продолжать обостряться в обозримом будущем. Это может привести к дальнейшему росту безработицы среди менее квалифицированных работников и сокращению количества вакансий в некоторых секторах.

Несмотря на эти вызовы, есть и положительные тенденции. В августе 2024 г. рынок труда Украины восстановился на 106% по сравнению с довоенным уровнем 2021 г., что свидетельствует об определенной стабилизации в общем количестве вакансий. То есть, несмотря на кризис, работа есть, хотя ее структура и требования изменились.

Для преодоления кризиса предприятие и правительство должны активно работать над созданием благоприятных условий для трудоустройства. Один из вариантов – это упрощение условий найма для тех групп населения, которые ранее не участвовали в рынке труда. Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и молодые люди без опыта могут стать ключевыми группами, которые помогут смягчить дефицит кадров.

Также важно создавать возможности для профессионального обучения и переквалификации работников, потерявших работу из-за войны или экономических изменений. Инвестиции в развитие человеческого капитала помогут обеспечить стабильность на рынке труда и экономику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в строительстве на 10 вакансий – менее 14 резюме. А в гостинично-ресторанном бизнесе вообще вакансий больше, чем резюме. На 10 вакансий – менее 7 резюме. Фактически треть рабочих мест может остаться не занятой.

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