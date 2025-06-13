В Украине внезапно обвалились цены на популярный летний продукт: сколько стоит килограмм

В Украине дешевеет клубника – местные производители активно поставляют ягоду на рынок, удовлетворяя спрос. На этом фоне стоимость этого традиционного летнего продукта уже упала на 16% – местами фермеры отпускают ее по 90 грн/кг.

Видео дня

Об этом сообщают эксперты проекта EastFruit, отмечая, что опускать цены на клубнику украинские производители вынуждены в связи со стремительным увеличением предложения земляники из местных хозяйств. При этом спрос на ягоду остается довольно сдержанным.

Из-за резкого роста предложения отпускные цены на клубнику снижаются: в конце прошлой рабочей недели фермеры могли продать килограмм ягоды за 110-180 грн, то теперь цены на нее снизились до 90-160 грн/кг. Это в среднем на 16% дешевле, но в сравнении с серединой июня-2024 даже такие цены в среднем на 64% выше.

Аналитики признали, что в этом сезоне на рынке отмечается достаточно большой процент некондиционной ягоды. При этом ключевые производители допускают, что следующей неделе клубника продолжит дешеветь, даже несмотря на то, что качество предлагаемой ягоды не всегда устраивает покупателей.

Цены на клубнику в супермаркетах Украины

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость клубники в крупных торговых сетях остаются более чем вдвое выше – 259,95 грн/кг, хотя это на 34 грн/кг дешевле, чем в мае. А вот собственный анализ цен от OBOZ.UA показал, что в популярных магазинах найти развесную клубнику довольно сложно. Ее продают только:

"Фора" – 195,00 грн/кг;

"Сильпо" – 249,00 грн/кг;

"Ашан" – 260,00 грн/кг;

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на прошлогоднюю свеклу в Украине бьют рекорды. Несмотря на то, что на рынок начали поступать корнеплоды нового урожая, стоимость овощей 2024 года продолжает держаться на многолетних максимумах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!