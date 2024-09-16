В Украине вернут плановые проверки бизнеса, но не всем: кому следует готовиться

Правительство впервые с начала полномасштабной агрессии РФ отменило мораторий на проверки некоторых предприятий непродовольственной продукции. Это касается производства детских игрушек, лифтов и лифтового оборудования, электрических и электронных устройств, обогревателей и других товаров.

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Как сообщили в Министерстве экономики, соответствующее постановление утвердили на заседании Кабинета министров 6 сентября 2024 года. Проверки будут касаться производства продукции, которая может быть потенциально опасна для потребителей.

Продукция Проверяющий орган Движимое оборудование, работающее под давлением Гоструда Средства индивидуальной защиты Гоструда Лифты и компоненты безопасности для лифтов Гоструда Колесные транспортные средства, новые части и оборудование, которые могут быть установлены или использованы на колесных транспортных средствах Укртрансбезопасность Медицинские изделия и диагностические изделия in vitro (исследование образцов крови или тканей, взятых из человеческого тела) Госликслужба Активные медицинские изделия, имплантируемые Госликслужба Игрушки Госпродслужба Электрическое и электронное оборудование Госпродслужба Обогреватели помещений и комбинированные обогреватели Госпродпотребслужба

"Почти с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину действовал мораторий на проверки непродовольственной продукции. Сейчас мы частично возвращаем государственный контроль над потенциально опасной продукцией. Это поможет защите людей от приобретения и использования опасной продукции, по которой мы регулярно получали жалобы, как от граждан, так и от легального бизнеса из-за ее низкого качества", – отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Он отметил, что это решение также являлось требованием в рамках рекомендаций Европейской комиссии по подготовке к заключению "промышленного безвиза" и программы Ukraine Facility. Соболев предупредил, что соблюдение норм действующего законодательства и прозрачность работы органов государственного рыночного надзора при проверках бизнеса будут мониториться Минэкономики и Совет бизнес-омбудсмена.

Учитывая это, в правительстве считают, что это улучшит качество и безопасность непродовольственной продукции и повысит конкуренцию, поскольку в продаже появится больше качественных товаров. Постепенно это приблизит украинский потребительский рынок к внутреннему европейскому рынку и будет способствовать заключению Соглашения о промышленном безвизе между Украиной и ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Государственная налоговая служба Украины запланировала на 2024 год более 3,3 тыс. проверок компаний и физлиц-предпринимателей. Согласно открытым данным, проверки в этом году следует ожидать 2450 компаний и 915 ФЛП. Активнее всего будут проверять бизнес в столице.

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