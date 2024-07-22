Налоговая запланировала проверки "ФОПов" и другого бизнеса до конца года: где будет больше всего

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины запланировала на 2024 год более 3,3 тыс. проверок компаний и физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП"). Согласно открытым данным, проверки в этом году следует ожидать 2 450 компаниям и 915 "ФОПам". Активнее всего проверять будут бизнес в столице.

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Об этом свидетельствует мониторинг "Опендатабот". Отмечается, что в июне к списку добавилось еще 42 бизнеса, которые проверят уже во втором полугодии.

Больше всего проверок будет проведено в Киеве – 26%. Также среди лидеров – Днепропетровская и Львовская области с 8,1% и 6,9% соответственно. Наименьший интерес налоговиков привлекла Херсонщина – там проверят всего 2 компании.

Кого из крупных бизнесов проверит налоговая в 2024 году

Среди новых крупнейших налогоплательщиков, которые попали в поле зрения ГНС, оказался в частности государственный Сенс Банк с выручкой 12,9 млрд грн. Также налоговики добавили в список ООО "Агропроинвест 08" с почти 2 млрд грн выручки и ООО "Алма Он" с 1,6 млрд грн.

Эти компании работают в пищевой промышленности и оптовой торговле. Десятку компаний с самой большой выручкой, которые проверит ГНС, закрывает ООО "Трейдинг продакт компани" ( 326 млн грн), которая также занимается оптовой торговлей.

Бизнесы в Украине активно закрываются, но новых открывается еще больше

В первом полугодии 2024 года в Украине закрылось на 54% больше ФЛП и на 15% больше компаний, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако количество новых бизнесов значительно превышает количество закрытых.

Общее количество ФЛПов и компаний увеличивается, что свидетельствует о восстановлении экономики. А закрытие бизнесов в основном обусловлено тяжелыми условиями ведения деятельности в результате войны и законодательными изменениями.

Как рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа"), ситуация с закрытием бизнеса не столь критична, как может казаться на первый взгляд. Так, количество нового бизнеса значительно превышает количество закрытого – например, в первом полугодии 2024 года было открыто на 61% больше новых ФЛП, чем закрыто.

"Ускорение закрытия бизнеса – это объективный процесс, обусловленный прежде продолжающейся 2,5 лет войной, а также, будем откровенными, распространением практик использования ФЛП/компаний для целей налоговой оптимизации. Малому бизнесу проходится работать сейчас в сверхтяжелых условиях: по две-три воздушные тревоги в день, когда весь бизнес должен останавливать работу (в Харькове, Херсоне, Запорожье вообще под ежедневными обстрелами), а между ними отключение электроэнергии на 4-6-8 ( в зависимости от региона) часов. Далеко не все способны потянуть работу в условиях генераторной экономики и удорожание стоимости энергоносителей, рост стоимости рабочей силы при ее одновременном дефиците из-за усиления мобилизации. Поэтому у многих просто закончились ресурсы и запас прочности", – отметил нардеп.

Также, по его словам, с 1 августа 2023 года был возобновлен налоговый режим, действовавший до начала полномасштабного вторжения, возобновлены налоговые проверки и возвращены штрафные санкции. Внедрено обязательное использование РРО и выдачу фискальных чеков. Это заставило часть бизнесов, привыкших работать по теневым схемам, прекратить свою деятельность.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов. В частности, военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать "ФОПов" к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы). Кроме того, военным сбором обложат торговлю недвижимостью и авто.

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