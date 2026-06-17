В Украине вернули поезд на популярный маршрут: сколько стоят билеты

В Украине улучшают транспортное сообщение между крупными областными центрами и возобновляют в обновленном формате важный маршрут между Днепром и Харьковом. Четыре часа в пути в одну сторону, несколько часов на решение дел и возможность вернуться в тот же день и – очевидные преимущества нового регионального поезда.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что запуск этого направления позволит обеспечить быстрое и удобное прямое сообщение между соседними регионами.

Маршруты и расписание

Новый региональный рейс №854/853 Днепр – Харьков – Днепр начнет курсировать уже с 19 июня. Поезда будут отправляться ежедневно по следующему расписанию:

№854 Днепр – Харьков: идеальный маршрут для тех, кто планирует утреннюю поездку. Поезд будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29.

идеальный маршрут для тех, кто планирует утреннюю поездку. Поезд будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29. №853 Харьков – -Днепр: удобный рейс для возвращения домой в тот же день. Поезд будет отправляться из Харькова в 15:30 и прибывать в Днепр в 19:41.

На маршруте предусмотрены остановки на следующих станциях: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь и Мерефа. По состоянию на 19 июня для украинцев доступны билеты на вагоны 2-го класса, их стоимость начинается от 262 грн.

Где купить билеты

Продажа билетов на новый региональный рейс уже открыта. Пассажиры могут приобрести билеты через официальные цифровые каналы:

в мобильном приложении "Укрзалізниці" (в разделе "Дальние");

(в разделе "Дальние"); на обновленном сайте компании по бронированию билетов;

компании по бронированию билетов; через официальные чат-боты в мессенджерах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине летний период традиционно является самым активным на железной дороге – 2026 год не стал исключением. Спрос на поездки уже значительно превышает предложение и на пике сезона может вырасти до 6–7 пассажиров на один билет. Поэтому в "Укрзалізнице" советуют пассажирам планировать свои поездки заранее или воспользоваться опцией автовыкупа.

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