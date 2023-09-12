В Украине ужесточили требования к рекламе: что запретят уже с октября

В Украине уже со 2 октября 2023 года ужесточатся требования к рекламе. В частности, будет запрещен целый ряд рекламной продукции, которая продвигает азартные игры.

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Об этом сообщили в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В комиссии подробно описали, чего не может содержать реклама азартных игр по новым правилам.

Какую рекламу запретят в Украине

Речь идет о любых видах рекламы – в прессе, на бордах, баннерах, в видео и так далее. Любой вариант подпадает под запрет, если соответствует одному из таких условий:

в рекламе азартных игр используются лица, не достигшие 21-летнего возраста, в том числе как фотомодели;

реклама азартных игр формирует мнение, что выиграть в азартную игру якобы легко, а также что участие в азартных играх может быть источником доходов или альтернативой работе;

размещается продукт (продакт-плейсмент) азартных игр;

рекламируются организаторы азартных игр, торговые марки и другие объекты права интеллектуальной собственности без наличия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ликвидировать КРАИЛ – соответствующий законопроект правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду. Если документ будет поддержан народными депутатами, процесс выдачи лицензий станет автоматическим, что, как ожидается, станет предохранителем от любого рода манипуляций – ведь человеческий фактор будет исключен.

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