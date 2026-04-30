В Украине уже два месяца ищут сговор АЗС по ценам на бензин: что выявило АМКУ

После начала конфронтации между Ираном и США на Ближнем Востоке дизель на украинских заправках подорожал почти на 40%. Причем расследование обстоятельств столь стремительного роста цен на топливо выявило, что новая цена может быть обоснованной и сговора между операторами АЗС может не быть.

Об этом во время трансляции выступления в Верховной Раде 30 апреля заявил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко. В парламенте он представил результаты мониторинга топливного рынка и ситуации с ценами на АЗС на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Кириленко предоставил промежуточные результаты расследования ситуации с возможным сговором участников топливного рынка. Озвученные им цифры с 26 февраля по 31 марта выглядят так:

цены на дизель на мировых рынках выросли на 86%;

выросли на импорт дизеля в Украину подорожал на 58%;

в Украину подорожал на цены на дизель на украинских АЗС выросли на 39%;

выросли на цены на бензин на АЗС выросли на 16%.

То есть отечественные заправки подняли цены медленнее, чем рос импорт. По словам Кириленко, это в определенной степени подтверждает аргументы операторов АЗС об объективном подорожании закупок.

Был ли сговор

Расследование по признакам антиконкурентных согласованных действий начато еще 9 марта. Однако пока АМКУ не нашел оснований для однозначных выводов.

"Большинство сетей АЗС действовали и продолжают действовать по-разному", – отметил Кириленко.

Он отметил, что классического ценового сговора (когда все участники рынка синхронно поднимают цены по договоренности) комитет пока не фиксирует. Рынок остается фрагментированным: на нем работает около 1200 операторов разного размера, поэтому говорить о злоупотреблении монопольным положением также не приходится.

АМКУ не может снизить цены

Кириленко отдельно отметил принципиальный момент, который важно понимать потребителям: Антимонопольный комитет не является ценовым регулятором.

"Механизм защиты экономической конкуренции – к сожалению, не способ мгновенного влияния на уменьшение цены", – сказал он.

Глава регулятора отметил, что в странах Евросоюза конкурентные ведомства также не вмешиваются в ценообразование на топливном рынке – это прерогатива правительства и других государственных механизмов. Зато АМКУ уже направил рекомендации профильным органам. Расследование возможного сговора на топливном рынке продолжается.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продлили программу кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года, установив максимальную компенсацию до 500 грн в месяц с 1 мая. С начала действия программы ее уже использовали более 2 млн украинцев, а большинство пользователей – владельцы авто бюджетного класса.

