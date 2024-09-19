В Украине увеличат количество доступного жилья, для этого создали новую структуру: кто может рассчитывать

В Украине создали Национальный институт жилья. Ожидается, что он будет способствовать увеличению количества доступного жилья для внутренне перемещенных лиц, а также людей, дома которых были повреждены или разрушены в результате полномасштабной войны.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили: также институт будет служить исследовательским, аналитическим и инновационным хабом. В частности, будет:

проводить общенациональные опросы;

собирать данные об имеющемся жилом фонде, включая социальное и другое доступное жилье, "особенно в наиболее пострадавших регионах".

"Эта информация будет собрана на специальной онлайн-платформе. И будет способствовать поиску жилищных решений национальными, местными и международными партнерами", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, Национальный институт жилья будет действовать как совещательный орган при Правительстве Украины. Он будет:

изучать действующее жилищное законодательство;

оказывать консультационную поддержку реформам и присоединиться к разработке соответствующих программ.

В то же время, подчеркивается, учредил институт Норвежский совет по делам беженцев. При поддержке Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Украинцам собираются "менять" квартиры

Вместе с тем, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

Как рассказали в "Минфине", в целом в Украине насчитывается около 45,6 тыс. домов старого фонда. А также более 17 тыс. аварийных домов.

В то же время в проекте закона прописано, что попадающие под обновление здания могут быть реконструированы/модернизированы. В частности, в них могут быть проведены:

замена коммуникаций, окон, инженерного оборудования;

утепление фасадов;

создание приспособлений для обеспечения нужд людей с инвалидностью и т.п.

Не исключается и снос строений. После на их месте будут возведены новые дома.

"Решение – реконструировать или сносить – будет приниматься отдельно в каждом доме, учитывая результаты энергетического аудита и технико-экономических расчетов. При этом в законопроекте прописана возможность принудительного отчуждения земельных участков в рамках реконструкции микрорайонов – в случае "общественной необходимости". Если владельцы участков будут против, будет решать этот вопрос суд", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается удорожание недвижимости – из-за роста инфляции в августе 2024 года до 7,5%. По прогнозам, к концу 2024 года цены увеличатся на 7-10%, а наибольшее удорожание произойдет в период осени-зимы 2024-25 годов.

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