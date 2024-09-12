Украинцев предупредили о существенном подорожании: как вырастут цены на квартиры

В Украине ожидается удорожание недвижимости – из-за роста инфляции в августе 2024 года до 7,5%. По прогнозам, к концу 2024 года цены увеличатся на 7-10%, а наибольшее удорожание произойдет в период осени-зимы 2024-25 годов.

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При этом, рост стоимости недвижимости на первичном рынке произойдет за счет ряда факторов, рассказал девелопер Олег Приходько. Это:

удорожание строительных материалов;

увеличение стоимости строительства новых объектов.

"На вторичном рынке можем увидеть кратковременную вспышку и рост спроса на жилье, особенно в сегменте готовых к заселению квартир, поскольку покупатели постараются зафиксировать цены до возможного дальнейшего роста. В то же время риск повышения стоимости кредитов из-за инфляции может повлиять на снижение активности среди планировавших приобретение жилья по ипотеке", – сообщил специалист.

В целом, отметил он, до конца 2024 года цены на недвижимость могут расти на уровне инфляционного роста. То есть в пределах 7-10%.

В то же время, признал Приходько, "война накладывает дополнительные риски на рынок недвижимости". В частности, появляются факторы, которые сильно влияют на поведение инвесторов и покупателей:

Инвесторы осторожно относятся к вложениям в новое строительство, особенно в находящихся под угрозой военных действий регионах.

Это может еще больше снизить темпы ввода новых объектов в эксплуатацию. Что поддержит высокие цены на существующие жилые комплексы.

Потребители выбирают более безопасные варианты – в частности, жилье в регионах, которые считаются относительно безопасными.

Это способствует переориентации спроса на определенные города или районы. Что может привести к неравномерному росту цен по стране.

"В целом, во время войны ситуация на рынке остается нестабильной. Основные факторы, которые будут влиять на рынок осенью и зимой 2024-2025 годов – это экономическая неопределенность, рост стоимости жизни и риски безопасности, связанные с боевыми действиями", – резюмировал специалист.

Сколько стоят квартиры в Киеве

В то же время, на вторичном рынке недвижимости Киева уже выросли цены. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 3,51%, или почти на 2 000 грн – со средних 55 961 до 57 923 грн.

При этом, сообщили аналитики, за год стоимость кв.м на столичной "вторичке" также выросла. Подорожание составило 9,85%, или более 5 000 грн.

А вот за месяц стоимость "квадратов" в столице снизилась. Удешевление составило 2,18%, или почти 1 300 грн.

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 48 000 грн – 8,1% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

42 000 грн – 6,4%;

57 000 грн – 6,3%;

60 000 грн – 5,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние 6 месяцев подорожала в Киеве и аренда жилья. Рост цен составил почти 8 656 грн – со средних 16 064 до 24 720 грн, или сразу 53,88% (учитывается стоимость всего жилья, выставленного на рынок, без учета, в частности, количества комнат).

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