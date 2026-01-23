В Украине утвердили новые правила трудоустройства: о каких изменениях надо знать

Украинцам расширили возможности для трудоустройства. Теперь за помощью в поиске работы они смогут обращаться не только в центры занятости, но и в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и на портал Дія.

Видео дня

Как сообщили в Министерстве экономики, соответствующее постановление принял Кабинет министров. Отмечается, что это стало ответом на запрос бизнеса с целью:

уменьшить количество бумажных документов и обращений при трудоустройстве;

при трудоустройстве; сделать взаимодействие с государством проще.

Это упростит доступ к услугам, стандартизирует процедуры и сократит время на подачу и обработку заявлений. Технические решения, необходимые для реализации изменений, разработают и внедрят в течение 10 месяцев после вступления постановления в силу, для этого подключат в частности Министерство цифровой трансформации.

Что изменится

Для украинцев расширили каналы обращения по трудоустройству – часть услуг можно будет получать ближе к месту жительства (через ЦНАП) или даже дистанционно (через Дію). А в отдельных случаях решение будут формировать автоматически после проверки данных в реестрах. В частности:

Украинцы смогут подать заявку через портал Дія, и в случае успешной автоматизированной верификации данных решения будут приниматься автоматически о предоставлении, отказе, возобновлении или прекращении регистрации статуса безработного.

и в случае успешной автоматизированной верификации данных решения будут приниматься автоматически о предоставлении, отказе, возобновлении или прекращении регистрации статуса безработного. Выплаты пособия по безработице во время профессионального обучения . Подходы уточнены, чтобы механизм корректно учитывал фактические сроки и условия.

. Подходы уточнены, чтобы механизм корректно учитывал фактические сроки и условия. Работодателям предоставят возможность подачи отдельных заявлений (в частности по компенсациям) через портал Дія или другим способом. Это упростит взаимодействие и уменьшает потребность в бумажных обращениях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса Украины, который должен заменить устаревшие советские нормы и приблизить трудовое законодательство к стандартам ЕС. Изменения предусматривают гибкие трудовые договоры, больше свободы для работников с детьми и переход от жесткого государственного регулирования к рекомендательной модели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!