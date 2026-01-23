В Украине утвердили новые правила трудоустройства: о каких изменениях надо знать
Украинцам расширили возможности для трудоустройства. Теперь за помощью в поиске работы они смогут обращаться не только в центры занятости, но и в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и на портал Дія.
Как сообщили в Министерстве экономики, соответствующее постановление принял Кабинет министров. Отмечается, что это стало ответом на запрос бизнеса с целью:
- уменьшить количество бумажных документов и обращений при трудоустройстве;
- сделать взаимодействие с государством проще.
Это упростит доступ к услугам, стандартизирует процедуры и сократит время на подачу и обработку заявлений. Технические решения, необходимые для реализации изменений, разработают и внедрят в течение 10 месяцев после вступления постановления в силу, для этого подключат в частности Министерство цифровой трансформации.
Что изменится
Для украинцев расширили каналы обращения по трудоустройству – часть услуг можно будет получать ближе к месту жительства (через ЦНАП) или даже дистанционно (через Дію). А в отдельных случаях решение будут формировать автоматически после проверки данных в реестрах. В частности:
- Украинцы смогут подать заявку через портал Дія, и в случае успешной автоматизированной верификации данных решения будут приниматься автоматически о предоставлении, отказе, возобновлении или прекращении регистрации статуса безработного.
- Выплаты пособия по безработице во время профессионального обучения. Подходы уточнены, чтобы механизм корректно учитывал фактические сроки и условия.
- Работодателям предоставят возможность подачи отдельных заявлений (в частности по компенсациям) через портал Дія или другим способом. Это упростит взаимодействие и уменьшает потребность в бумажных обращениях.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Трудового кодекса Украины, который должен заменить устаревшие советские нормы и приблизить трудовое законодательство к стандартам ЕС. Изменения предусматривают гибкие трудовые договоры, больше свободы для работников с детьми и переход от жесткого государственного регулирования к рекомендательной модели.
