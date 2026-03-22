В Украине существенно пересчитали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

С момента фактической отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли (1 июля 2021 года) ее стоимость в Украине выросла почти в 2 раза – на 96%. По официальным данным, в начале 2026-го гектар стоил в среднем 64 631 грн. В то же время, по прогнозам, в ближайшие месяцы стоимость земли продолжит увеличиваться.

Об этом сообщили в Госгеокадастре. Там отметили, что всего с 1 июля 2021 года по 3 марта 2026-го было заключено:

334 803 сделки купли-продажи земельных участков общей;

их общая площадь составила 1,001 млн гектаров.

"Госгеокадастр ожидает в 2026 году сохранения положительной динамики всех основных параметров рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, средней цены одного гектара и количества сделок. При чем как на национальном уровне, так и в разрезе отдельных регионов", – говорится в сообщении.

Где в Украине землю продают чаще всего

В целом же, подчеркивается, наибольшее количество сделок за весь период функционирования рынка земли в Украине зафиксировано в Сумской области – здесь было совершено 32 396 операций купли-продажи. Среди лидеров также:

Полтавская область – 31 478 сделок;

Винницкая – 27 970.

Реже всего землю продавали в Волынской области – 1 307 соглашений. А кроме того:

Ривненской – 1 352;

Запорожской областях – 2 479.

Почему в Украине активно скупают землю

Одними же их главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, отметили в Госгеокадастре, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того:

рост доли сельского хозяйства в ВВП;

использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента;

допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.

Впрочем, подчеркивается, даже с учетом всего вышеупомянутого, прогноз о массовой продаже земель сельскохозяйственного назначения не сбылся – и массовой распродажи украинских земель не произошло.

"Один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, – это лишь 5,8% ранее подмораторных земель. Подавляющее большинство таких земель сегодня находится в аренде", – резюмировали в Госгеокадастре.

