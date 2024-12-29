В Украине существенно переписали цены на жилье: сколько стоят 1-комнатные квартиры

Собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость во многих крупных городах Украины. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Житомире – на 8%, до средних 43 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 9%, до средних 20 000 долларов.

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В целом же, сообщили на крупном профильном портале, подешевели 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-9%. В частности, помимо Сум, покупать их квартиры стало ощутимо дешевле в:

Днепре – цены снизились на 6%;

Запорожье – на 5%.

Подорожание же составило от 3% до 8%. Помимо Житомира значительно цены выросли в Ужгороде – на 7%.

В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Киев;

Луцк;

Ивано-Франковск;

Черновцы;

Винница;

Одесса;

Николаев;

Кропивницкий;

Херсон.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 64 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, жилье стоит в Херсоне и Запорожье – в среднем, собственно, 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов;

Харьков, Сумы – 20 000 долларов;

Николаев – 21 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем 64 000 долларов. А кроме того, Киеве и Ужгороде – 60 000 долларов.

Есть ли риск остаться без квартир и домов из-за хакерской атаки на госреестры

В то же время, ограничение из-за российской кибератаки доступа к государственным реестрам Минюста, включая Реестр прав на недвижимое имущество, не несет риска незаконного завладения имуществом украинцев. Ведь, сообщили в самом министерстве, с юридической точки зрения регистрация – это не просто внесение записи в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Основой для регистрации служат документы, выданные или удостоверенные компетентным субъектом. Именно поэтому владельцы имущества должны быть уверены в незыблемости их прав. Все действия в реестре автоматически фиксируются: кто, когда и какое регистрационное действие совершил. Так что разговоры о риске незаконного завладения имуществом из-за ограниченного доступа к реестру – манипуляция", – говорится в сообщении.

При этом в Минюсте напомнили: из-за самой мощной за последнее время кибератаки россиян сейчас невозможно ни получить данные из реестра, ни внести изменения. Ориентировочный же срок восстановления реестров – 2 недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное подорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

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