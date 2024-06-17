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В Украине существенно переписали стоимость популярного продукта: как изменились цены

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,0 т.
В Украине существенно переписали стоимость яиц

В Украине подешевели продукты питания. В целом, с мая-2023 по май-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 35,6%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали – к примеру, масло, стоимость которого увеличилась на 15,1%.

Видео дня

Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, кроме яиц, также цены снизились на:

  • хлеб и хлебопродукты – на 0,8%;
  • масло подсолнечное – 14,2%;
  • овощи – 17,4%;
  • сахар – 14,2%.
В Украине подешевели продукты питания

Что подорожало

Выросли же цены больше всего на сливочное масло – оно подорожало на 15,1%. А кроме того:

  • хлеб – 6,5%;
  • макаронные изделия – 0,1%;
  • мясо и мясопродукты – 2,9%;
  • рыба и продукты из рыбы – 5,4%;
  • молоко – 7,9%;
  • сыр и мягкий сыр – 7,4%;
  • фрукты – 8,7%.

Украинцам показали, как приготовить ужин за 30 грн

Тем временем, в сети распространяется видео, как украинка приготовила ужин из 3-х блюд на 1 человека за 30 грн. В меню вошли:

  • вареный рис;
  • жареный куриное бедро;
  • салат с огурцов и помидоров.

Все продукты покупались на развес и поштучно. Для приготовления ужина автор видео купила:

  • куриное бедро – на 16 грн;
  • рис басмати на 5,5 грн;
  • 1 помидор, 1 огурец, 1 луковицу – вместе на 8,5 грн.

Кроме того, для приготовления были использованы соль и майонез. Стоимость которых не была учтены в финальном подсчете. Что, в частности, візвало недовольство отдельных комментаторов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских магазинах растут цены на свинину – даже несмотря на уменьшение закупочной стоимости этого продукта. На этом фоне в мае в национальных торговых сетях цена на некоторые охлажденные полуфабрикаты выросла почти на 6%.

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