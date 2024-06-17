В Украине существенно переписали стоимость популярного продукта: как изменились цены
В Украине подешевели продукты питания. В целом, с мая-2023 по май-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 35,6%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали – к примеру, масло, стоимость которого увеличилась на 15,1%.
Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, кроме яиц, также цены снизились на:
- хлеб и хлебопродукты – на 0,8%;
- масло подсолнечное – 14,2%;
- овощи – 17,4%;
- сахар – 14,2%.
Что подорожало
Выросли же цены больше всего на сливочное масло – оно подорожало на 15,1%. А кроме того:
- хлеб – 6,5%;
- макаронные изделия – 0,1%;
- мясо и мясопродукты – 2,9%;
- рыба и продукты из рыбы – 5,4%;
- молоко – 7,9%;
- сыр и мягкий сыр – 7,4%;
- фрукты – 8,7%.
Украинцам показали, как приготовить ужин за 30 грн
Тем временем, в сети распространяется видео, как украинка приготовила ужин из 3-х блюд на 1 человека за 30 грн. В меню вошли:
- вареный рис;
- жареный куриное бедро;
- салат с огурцов и помидоров.
Все продукты покупались на развес и поштучно. Для приготовления ужина автор видео купила:
- куриное бедро – на 16 грн;
- рис басмати на 5,5 грн;
- 1 помидор, 1 огурец, 1 луковицу – вместе на 8,5 грн.
Кроме того, для приготовления были использованы соль и майонез. Стоимость которых не была учтены в финальном подсчете. Что, в частности, візвало недовольство отдельных комментаторов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских магазинах растут цены на свинину – даже несмотря на уменьшение закупочной стоимости этого продукта. На этом фоне в мае в национальных торговых сетях цена на некоторые охлажденные полуфабрикаты выросла почти на 6%.
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