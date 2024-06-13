Украинцам показали, как приготовить ужин за 30 грн: люди оказались недовольны. Видео

В сети распространяется видео, как украинка приготовила ужин из 3-х блюд на 1 человека за 30 грн. В меню вошли вареный рис, жареный куриное бедро и салат с огурцов и помидоров. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно, в частности, подсчета стоимости продуктов.

Видео дня

Видео с процессом покупки продуктов распространила пользователь Instagram bez_zaivyh_vytrat. При этом акцентируется: все продукты покупались на развес и поштучно.

"Пример бюджетного вкусного ужина. Который показывает, что совсем не обязательно тратить сотни гривен на еду в день", – отметила автор видео.

Как приготовить ужин за 30 грн

Для приготовления ужина автор видео купила ряд продуктов – поштучно и на развес. В частности:

куриное бедро – на 16 грн;

рис басмати на 5,5 грн;

1 помидор, 1 огурец, 1 луковицу – вместе на 8,5 грн.

Кроме того, для приготовления были использованы соль и майонез. Стоимость которых не была учтены в финальном подсчете.

Люди недовольны

Впрочем, такой подход к готовке вызвал недовольство среди украинцев. В частности, некоторые из пользователей Instagram считают неправильным, что соль и майонез не были учтены.

Другие не поняли, что ужин готовился на одного – и начали возмущаться, что семья такой порцией не наестся.

Третьи не верят в реальность указанных цен.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских магазинах растут цены на свинину – даже несмотря на уменьшение закупочной стоимости этого продукта. На этом фоне в мае в национальных торговых сетях цена на некоторые охлажденные полуфабрикаты выросла почти на 6%.

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