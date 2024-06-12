Цена популярного в Украине продукта резко изменилась: сколько стоит сейчас

В украинских магазинах растут цены на свинину – даже несмотря на уменьшение закупочной стоимости этого продукта. На этом фоне в мае в национальных торговых сетях цена на некоторые охлажденные полуфабрикаты выросла почти на 6%.

Об этом сообщили в ассоциации "Свиноводы Украины" по результатам ежемесячного мониторинга цен. Аналитики отметили, что в мае динамика цен на закупку свинины и конечной ее реализации рассинхронизировалась.

По их подсчетам, цены на свиньи-живец в мае упали на 4,9% по сравнению с апрелем. В то же время охлажденные свиные полуфабрикаты подорожали на 2,5%. Как подсчитали в ассоциации, сильнее всего цены на мясо свиней в мае выросли на:

ошеек – 246,08 грн/кг (+5,8%);

бедро – 162,8 грн/кг (+5,3%);

грудинка – 161,1 грн/кг (+2,6%);

вырезка – 251,3 грн/кг (+2,2%);

корейка – 207,3 грн/кг (+2,0%);

лопатка – 166,9 грн/кг (+0,6%).

Можно заметить, что наиболее заметно повысились цены на популярные в сезон пикников свиные ошейки и бедро. На этом фоне аналитики констатировали, что на цену свинохозяйств оказывает влияние и активность покупателей.

"Ценовая динамика на рынке свинины в мае продемонстрировала, что зависимость розничных цен от внутренних котировок на живец свиней убойных кондиций не непосредственна, поскольку потребительские цены зависят от ряда других факторов на каждом из этапов производственно-сбытовой цепи. Впрочем, активность покупателей влияет на цену свинохозяйств, что и наблюдалось на фоне ослабления торговли после пасхальных праздников", – объяснили в "Свиноводах Украины".

Что с ценами на свинину в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", цены на мясо примерно соответствуют заявленным в ассоциации свиноводов. Впрочем, по состоянию на 12 июня стоимость охлажденных полуфабрикатов в крупнейших торговых сетях по сравнению со среднемесячной за май за некоторыми исключениями снизилась:

грудинка – 161,30 грн/кг (-4,38 грн);

лопатка – 162,86 грн/кг (-2,86 грн);

ошеек – 242,45 грн/кг (-9,34 грн);

подчеревина – 159,63 грн/кг (-4,17 грн);

ребра – 179,63 грн/кг (+6,12 грн);

шашлык – 249,90 грн/кг (+47,89 грн).

Как уже сообщал OBOZ.UA, по результатам мая 2024 года темпы инфляции в Украине ускорились втрое: за месяц цены выросли на 0,6%, тогда как в апреле этот показатель составил 0,2%. Среди включенных в статистический отчет продуктов питания за май больше подорожали фрукты и овощи.

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